Букмекеры оценили шансы «Будё-Глимт» пройти «Ягеллонию» в квалификации Лиги чемпионов

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13 августа на стадионе «Аспмюра» в Норвегии состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Ягеллония». Начало игры — в 20:00 мск.

В первом матче чемпион Норвегии добился победы со счётом 1:0.

Аналитики считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Будё-Глимт» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех «яги» оценён экспертами в 6.00. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Букмекеры уверены, что матч «Будё-Глимт» — «Ягеллония» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43.

Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Проход «Будё-Глимт» в следующую стадию оценён в 1.07 (около 90% вероятности), проход «Ягеллонии» — в 9.50 (10%).