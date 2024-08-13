«Будё-Глимт» — «Ягеллония»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на ответный матч квалификации Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Ягеллония».

Ставка: «Будё-Глимт» победит и не пропустит за 3.00.

Первый матч «Будё-Глимт» выиграл очень уверенно, хотя по счёту не скажешь. «Яга» пропустила два мяча, но один из них был отменён из-за нарушения правил. Подопечные Хьетиля Кнутсена полностью контролировали ход встречи. Они чаще владели мячом и нанесли больше ударов, в частности в створ.

Отменно сработала хитрая тактика Кнутсена. Нападающие соперника постоянно попадали в офсайд и редко угрожали воротам Никита Хайкина. У российского голкипера было немного работы, но справился он со своей задачей на ура, оформив очередной «сухарь».

«Будё-Глимт» — явный фаворит. Если на выезде он уверенно победил, то дома тем более не должно возникнуть трудностей. Поддержку болельщики «молнии» обеспечивают мощную. «Ягеллония» очень быстро прогрессирует, но ей нужно набираться опыта, набивая шишки. Пока команда просто не готова к такому уровню.