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«Оренбург» — «Локомотив»: букмекеры назвали фаворита матча Кубка России

«Оренбург» — «Локомотив»: букмекеры назвали фаворита матча Кубка России
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13 августа стартует 2-й тур группового этапа Пути РПЛ Кубка России. В Оренбурге на стадионе «Газовик» «Оренбург» примет московский «Локомотив». Стартовый свисток встречи участников группы В запланирован на 17:30 мск.

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Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостевой команде. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 2.30, что приблизительно равно 43% вероятности. Успех «Оренбурга» доступен с коэффициентом 3.10 — 31% вероятности. Ничья идёт за 3.90 (26%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей оценивается коэффициентом 1.24.

Самым вероятным, по мнению экспертов, является счёт 1:1 по итогам 90 минут (6.30).

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