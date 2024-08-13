«Оренбург» — «Локомотив»: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Кубка России «Оренбург» — «Локомотив».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.98.

Сегодняшний «Оренбург» — очень уж странный предмет. Он вроде бы борется, а вроде бы нет. В 1-м туре чемпионата России сумел обыграть дома «Спартак» со счётом 2:0. К красно-белым, конечно, вопросы, но победа логичная. Однако дальше были нулевая ничья с «Ахматом» и сразу два поражения — от «Химок» (0:1) в Кубке России и неприятная от ЦСКА (1:5) в чемпионате России.

Ситуацию удалось сгладить домашней ничьей с тольяттинским «Акроном» (2:2). Кроме того, стоит сюда добавить фактор домашнего поля. И не только по причине домашней поддержки. Дело в том, что покрытие на стадионе «Газовик» в Оренбурге — синтетическое. Местные футболисты уже привыкли, и это является их преимуществом. А команды, которые строят свой футбол на контроле мяча и низких передачах, здесь зачастую страдают.

«Локомотив» как раз один из тех, чья реализация может испытать трудности в Оренбурге. На фоне яркого старта это может быть особенно болезненно. Сделав выводы после пяти пропущенных мячей в первых двух турах РПЛ, московский клуб одержал три победы всухую. А именно над «Ростовом» (1:0), «Ахматом» (5:0) и махачкалинским «Динамо» (2:0).

Илья Лантратов выглядит надёжно на воротах, а за голы отвечают Алексей Батраков (2+4 по системе «гол+пас»), Сергей Пиняев (1+1) и Дмитрий Воробьёв (3+1). Вообще, молодёжь железнодорожников на старте сезона впечатляет. Но постоянно сохранять высокий уровень, понятное дело, не получится. Спады неизбежны. И один из них можно ждать уже сейчас.

«Оренбург» дома будет биться и показывать зубы. «Локомотив» поправил игру в обороне, но созидать молодым футболистам атаки на синтетическом поле будет трудно. Плюс в последних двух очных матчах Михаил Галактионов и Давид Деограсия обменялись победами со счётом 2:0. Всё это наводит на мысли, что и в этот раз голов будет меньше, чем борьбы.