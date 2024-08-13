Букмекеры спрогнозировали точный счёт матча «Ростов» — «Химки»

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13 августа стартует 2-й тур группового этапа Пути РПЛ Кубка России. В Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов-Арена» местный «Ростов» примет подмосковные «Химки». Стартовый свисток встречи участников группы В запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры считают «Ростов» фаворитом. Победа подопечных Валерия Карпина оценивается коэффициентом 1.84, что можно представить как 52% вероятности.

Коэффициент на победу «Химок» составляет 4.50, это примерно 22% вероятности. При этом ничья по итогам 90 минут доступна с коэффициентом 3.80 — около 26% вероятности.

Относительно результативности матча аналитики сомневаются. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93. Коэффициент на тотал меньше 2.5 мяча — такой же. Если же забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 (6.60). На победу «Ростова» 1:0 дают 6.80, точный счёт 2:0 в пользу жёлто-синих оценён в 8.00.