«Ростов» — «Химки»: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Кубка России «Ростов» — «Химки».

Ставка: победа «Ростова» за 1.82.

За тяжелейшим матчем с «Зенитом» на выезде, который завершился со счётом 0:5, «Ростов» ждал не менее тяжёлый матч с «Рубином». Подопечные Валерия Карпина смотрелись интереснее, но — 1:1.

Снова у ростовчан не получается выдать хороший отрезок на старте сезона. Победа в пяти матчах случилась всего одна — над самарскими «Крыльями Советов», которые сами совсем не впечатляют. Также потеряны очки в играх с ЦСКА и «Рубином». О поражении от «Локомотива» в 1-м туре Кубка России вообще молчу. Логично, что тренерский штаб будет негодовать.

Зато теперь есть хорошая возможность выиграть и обрести уверенность. Дело в том, что «Химки» вернулись в РПЛ после годичного отпуска в Первой лиге. И опять у команды перетряхнули состав с руководством. Ждать стабильности при таких раскладах не приходится. Тем более что первостепенная задача наверняка — остаться в высшем дивизионе.

В Кубке России химчане начали с домашней победы над «Оренбургом». Да и в целом видно, что они пытаются давать бой всем. Из положительного можно также выделить ничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), гол «Спартаку» (1:3) и победу над «Рубином» (3:2). Однако очевидны проблемы с обороной, отладить которую пока что не получается.

Скорее всего, не получится и в предстоящем матче на «Ростов-Арене». Этот выезд станет для подопечных Франка Артиги третьим подряд. Всё началось с Казани, затем был Нижний Новгород, а теперь — на юг. Важно отметить, что из-за напряжённой обстановки в воздухе добраться напрямую на самолёте в Ростов-на-Дону нельзя. И это преимущество для хозяев.

«Ростов» вернулся из Санкт-Петербурга после 3 августа и уже вторую неделю находится дома. «Химки» же продолжают своё турне, а потому наверняка пребывают не в пиковых кондициях. Конечно, забивают исправно, но рассчитывать на победу будет трудно после долгих дорог. Валерий Карпин, в свою очередь, к Кубку России относится вполне серьёзно, поэтому ждём его победу.