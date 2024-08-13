Букмекеры оценили шансы Моуринью вывести «Фенербахче» в решающий раунд квалификации ЛЧ

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13 августа состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Фенербахче» — «Лилль». Начало игры — в 20:00 мск.

В первом матче французский клуб победил со счётом 2:1.

Аналитики считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Фенербахче» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех «Лилля» оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью по итогам основного времени принимаются за 3.70.

Букмекеры считают, что матч «Фенербахче» — «Лилль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95.

Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

На проход «Фенербахче» дают 2.25 (около 43% вероятности), итоговый успех «Лилля» оценён в 1.72 (57%).