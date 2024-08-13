«Фенербахче» — «Лилль»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Фенербахче» — «Лилль».

Ставка: «Фенербахче» победит за 1.90.

Первый матч «Лилль» выиграл со счётом 2:1. «Доги» вырвали победу в самой концовке. На 90+1-й минуте отличился Эдон Жегрова. Ему повезло с рикошетом. «Жёлтые канарейки» играли по счёту и старались заготовить почву из хорошего результата для ответной встречи, но пропущенный в концовке гол подпортил планы Жозе Моуринью.

Опытный португальский специалист возглавил «Фенербахче» летом. Уже начали прорисовываться некоторые изменения после его назначения. Правда, не очень хорошие. На предыдущей стадии отборочного турнира у жёлто-тёмно-синих возникли трудности с «Лугано».

Летом «жёлтые канарейки» и так прилично укрепили состав. Они приобрели нападающего сборной Марокко Юссефа Эн-Несири, арендовали экс-вингера «Ньюкасла» Аллана Сент-Максимена и подписали на правах свободного агента бывшего форварда «Эвертона» — Дженка Тосуна.

А ведь и до этого в составе «Фенербахче» хватало топовых футболистов. Одни только Эдин Джеко и Душан Тадич чего стоят. Боснийский нападающий, кстати, во встречах с «Лугано» забил четыре мяча. По силам ли «жёлтым канарейкам» обыграть «Лилль»? Конечно! Моуринью и не такое проворачивал в еврокубках. Международная арена — это его стихия.

«Лилль» относительно минувшего сезона стал менее опасен. Его можно и даже нужно обыгрывать. Качества для этого «жёлтым канарейкам» должно хватить. У Моуринью в подспорье хватает элитных футболистов, способных сделать разницу. «Фенербахче» пора показать, на что он способен. Прошло уже достаточно времени для того, чтобы команда привыкла к тактике и идеям португальского специалиста.