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Букмекеры назвали шансы Чалова и Оздоева пройти в следующий раунд квалификации ЛЧ

13 августа состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ПАОК — «Мальмё». Начало игры — в 20:30 мск.

В первом матче команды сыграли вничью — 2:2. За ПАОК выступают два россиянина — полузащитник Магомед Оздоев и форвард Фёдор Чалов.

Аналитики считают фаворитами хозяев: поставить на победу греческого клуба можно с коэффициентом 1.85. Успех шведской команды оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Букмекеры считают, что матч ПАОК — «Мальмё» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00.

Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Проход ПАОКа в решающий раунд квалификации Лиги чемпионов оценён в 1.45 (около 67% вероятности), итоговый успех «Мальмё» доступен за 2.95 (33%).