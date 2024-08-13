ПАОК — «Мальмё»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на ответный матч квалификации Лиги чемпионов ПАОК — «Мальмё».

Ставка: ПАОК победит за 1.85.

Первая встреча проходила на примерно одинаковых скоростях и ознаменовалась ничьей — 2:2. В составе ПАОКа забитыми мячами отметились бывший футболист «Шахтёра» Тайсон и экс-защитник лондонского «Челси» Абдул-Рахман Баба. Оба отличились впервые в сезоне.

Недавно приобретённый у ЦСКА нападающий Фёдор Чалов попал в заявку на игру, но Рэзван Луческу решил, что с дебютом россиянина лучше не спешить. В таком важном матче необходимо было зацепиться за результат. Экспериментировать и идти на риски у тренера надобности нет. У «двуглавых орлов Севера» заметно возросла глубина состава и увеличился потенциал для роста. Работа Рэзвана Луческу приковывает к себе всё больше внимания. Его команда стабильно показывает качественный футбол и уверенно обыгрывает даже сильные клубы.

«Мальмё» представляет меньшую опасность. На внутренней арене он держится прекрасно, но на внешней чаще всего с треском проваливается. Последнее выступление команды в еврокубках — сокрушительный провал. Из Лиги чемпионов она вылетела, уступив во втором квалификационном раунде «Жальгирису» (0:1 и 0:2). Затем «Мальмё» ударил в грязь лицом в Лиге Европы. Он проиграл все шесть матчей группового этапа турнира.

После ничьей в первом матче с ПАОКом рвение и интерес небесно-голубых к борьбе за выход в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов не должны снизиться. Однако состав у ПАОКа заметно глубже, а мощнейшее давление трибун должно помочь грекам показать свой лучший футбол. И пройти дальше.