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«Рубин» — «Зенит»: букмекеры оценили шансы казанцев в матче Кубка России

«Рубин» — «Зенит»: букмекеры оценили шансы казанцев в матче Кубка России
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14 августа на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани состоится матч 2-го тура группового этапа Кубка России «Рубин» — «Зенит». Начало игры — в 17:15 мск.

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Аналитики считают явными фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.63, это около 62% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1630 рублей.

Успех казанцев оценён экспертами в 5.70 (16%). Ставки на ничью принимаются за 4.38 (22%).

Аналитики считают, что матч Кубка России «Рубин» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.58. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

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