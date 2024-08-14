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«Рубин» — «Зенит»: прогноз на матч Кубка России

«Рубин» — «Зенит»: прогноз на матч Кубка России
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Кубка России «Рубин» — «Зенит».

Ставка: «Зенит» победит + тотал больше 1.5 гола за 1.85.

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Команды уже встречались в этом сезоне в РПЛ. Петербуржцы катком прошлись по сопернику. Они забили четыре безответных мяча, хотя встреча проходила в Казани. Рашид Рахимов в послематчевом интервью заявил, что ключевую роль сыграла разница в классе, в исполнительском мастерстве.

Тренер «Рубина» остался доволен самоотдачей своих подопечных. Однако он подчеркнул, что команде нужно было дать больше азарта и агрессии. После этого казанцы разгромили «Акрон» (4:0), уступили «Химкам» (2:3), а также сыграли вничью с «Ростовом» на выезде (1:1).

«Рубин» неуступчив, но во встречах с сильными соперниками этого мало. Сказываются недостаточно хорошая глубина и качество состава клуба. В новом сезоне казанцам не хватает крепости в обороне. В четырёх матчах в РПЛ они пропустили 10 мячей. Сколько же у «Крыльев Советов», но больше нет ни у кого.

«Рубин» не из робких, но между ним и «Зенитом» очень большая пропасть. История очных встреч, разница в комплектации составов и качестве игры предвосхищают уверенную победу петербуржцев. Матч видится отличной возможностью для Глушенкова увеличить свои и без того устрашающие соперников показатели.

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