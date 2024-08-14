Букмекеры назвали шансы ЦСКА победить «Пари НН» в Кубке России

14 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 2-го тура группового этапа Кубка России ЦСКА — «Пари НН». Начало игры запланировано на 17:15 мск.

Аналитики считают явными фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.43, это около 68% вероятности. Успех нижегородцев оценён экспертами в 8.00 (12%). Ставки на ничью принимаются за 4.84 (20%).

Аналитики считают, что матч Кубка России ЦСКА — «Пари НН» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14.

Если забьют футболисты ЦСКА, сыграет коэффициент 1.09. Гол в исполнении игроков «Пари НН» доступен с коэффициентом 1.77. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.00.