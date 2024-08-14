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Букмекеры назвали самый вероятный счёт матча ЦСКА — «Пари НН»

Букмекеры назвали самый вероятный счёт матча ЦСКА — «Пари НН»
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14 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоится матч 2-го тура группового этапа Кубка России ЦСКА — «Пари НН». Начало игры запланировано на 17:15 мск.

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Аналитики считают явными фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.43, это около 68% вероятности. Успех нижегородцев оценён экспертами в 8.00 (12%). Ставки на ничью принимаются за 4.84 (20%).

Аналитики считают, что матч Кубка России ЦСКА — «Пари НН» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14.

Если забьют футболисты ЦСКА, сыграет коэффициент 1.09. Гол в исполнении игроков «Пари НН» доступен с коэффициентом 1.77. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.00.

Самый вероятный исход — 2:0 в пользу ЦСКА (6.30). Победа красно-синих со счётом 1:0 идёт за 6.70, на 2:1 в пользу ЦСКА дают 8.20. Ставки на ничью 1:1 принимаются за 8.40.

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