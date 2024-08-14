ЦСКА — «Пари НН»: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Пари НН».

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.10.

По первым пяти матчам сезона можно сказать, что глобально смена главного тренера ничего в ЦСКА не изменила. Коллектив по-прежнему нестабилен и уязвим на выезде. Красно-синие разгромили как раз «Пари НН» (3:0) и «Оренбург» (5:1), но дважды уступили «Краснодару» (0:1 и 1:2), а также не без везения зацепились за ничью с «Ростовом» (0:0).

Во всех трёх случаях подопечные Марко Николича потеряли очки в гостях. Команда лишь короткими отрезками показывала привычный комбинационный футбол с высоким давлением. Она часто допускала ошибки и проводила много времени без мяча.

С «Пари НН» у москвичей не должно возникнуть серьёзных трудностей. Ещё с конца прошлого сезона у нижегородцев тянется чёрная полоса. Началась она при Сергее Юране, из-за большого количества травм. Саша Илич не без везения спас команду от вылета в Первую лигу, но что дальше?

В новом сезоне клуб из Нижнего Новгорода показывает низкокачественный футбол. Помимо ЦСКА, он проиграл «Рубину» (2:4) и «Ахмату» (1:4). Даже поддержка родных трибун не оказала на «Пари НН» должного воздействия. Два из трёх поражений он потерпел дома.

После этого нижегородцы обыграли махачкалинское «Динамо» (1:0) и «Химки» (1:0). В обоих матчах они смотрелись в разы хуже соперников. Если «Химки» возили нижегородцев весь матч и только чудом не забили, то армейцы тем более должны выиграть уверенно.