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«Динамо» — «Динамо» Махачкала: ставки и коэффициенты букмекеров на матч Кубка России

14 августа на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится матч 2-го тура группового этапа Кубка России «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала. Начало игры — в 19:30 мск.

Аналитики считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.57, это около 62% вероятности. Потенциальная выплата с 1000 рублей составляет 1570 рублей.

Успех махачкалинцев оценён экспертами в 6.40 (15%). Ставки на ничью принимаются за 4.20 (23%).

Эксперты считают, что матч Кубка России «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.67. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.