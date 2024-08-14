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Букмекеры предсказали точный счёт матча «Динамо» — «Динамо» Махачкала

Букмекеры предсказали точный счёт матча «Динамо» — «Динамо» Махачкала
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14 августа на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится матч 2-го тура группового этапа Кубка России «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала. Начало игры — в 19:30 мск.

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Аналитики считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.57, это около 62% вероятности. Потенциальная выплата с 1000 рублей составляет 1570 рублей.

Успех махачкалинцев оценён экспертами в 6.40 (15%). Ставки на ничью принимаются за 4.20 (23%).

Эксперты считают, что матч Кубка России «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.67. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.

Самый вероятный исход — 1:0 в пользу москвичей (6.10). Победа хозяев со счётом 2:0 идёт за 6.50, на ничью 1:1 выставлен коэффициент 7.40.

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