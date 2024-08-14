«Динамо» — «Динамо» Махачкала: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: победа «Динамо» + тотал меньше 3.5 гола за 2.20.

В Кубке России москвичи стартовали с разгромного поражения. Они уступили в дерби «Спартаку» (0:3). Марцел Личка выпустил практически основной состав. Всё решили ошибки защитников и потерявшего место в основе Игоря Лещука. По игре подопечные чешского специалиста смотрелись не сильно хуже соперника.

В РПЛ москвичи обыграли «Факел» (3:1), «Локомотив» (3:1) и «Акрон» (2:0), после чего уступили «Зениту» (0:1). У них был шанс зацепиться за ничью с петербуржцами. На 86-й минуте подопечные Лички заработали 11-метровый удар. Муми Нгамалё нанёс плотный удар, но Евгений Латышонок угадал угол, и мяч оказался на удобной для него высоте.

Махачкалинцы уже наглядно продемонстрировали, что недооценивать их опасно. В матче 1-го тура группового этапа Кубка России подопечные Хасанби Биджиева победили «Крылья Советов» (1:0). В РПЛ они сыграли вничью с «Химками» (1:1) и «Краснодаром» (0:0), обидно уступили «Пари НН» благодаря чудовищному судейству (0:1) и «Локомотиву» (0:2).

Предлагаем заключить пари на победу москвичей и тотал меньше 3.5 мяча с коэффициентом 2.20. Обыграть махачкалинцев будет непросто. У них есть характер и волевые качества. Однако разница в комплектации состава очень большая. У Марцела Лички гораздо больше простора для экспериментов. Если он выпустит полуосновной состав, сильно москвичи не просядут в качестве.