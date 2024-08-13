«Оренбург» — «Локомотив»: ставка Александра Мостового на матч Кубка России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Оренбург» — «Локомотив».

Ставка: обе забьют за 1.70.

«Оренбург» и «Локомотив» сойдутся во 2-м туре Кубка России. Конечно, фаворит тут очевиден. У оренбуржцев пока игра не идёт.

Команда Деограсии стартовала в этом сезоне с важной победы — 2:0 со «Спартаком». Клуб действительно выглядел неплохо, уверенно играл против более сильного соперника. Но вот затем ни одной победы в четырёх матчах во всех турнирах у коллектива не было. В РПЛ «Оренбург» не смог справиться с «Ахматом» (0:0), ЦСКА (1:5) и «Акроном» (2:2). Как минимум двух ничьих точно мог и избежать, имел моменты и должен был забивать больше.

В 1-м туре Кубка России оренбуржцы проиграли равному сопернику, или даже менее сильному — «Химкам». Их матч был равным. В первом тайме подопечные Деограсии были даже активнее, имели больше моментов. Но всё ещё есть проблемы с реализацией у коллектива.

А вот «Локомотив» в 1-м туре Кубка добыл важную победу над равным соперником, с которым они будут бороться за выход в плей-офф точно — «Ростовом» (1:0). Железнодорожники больше доминировали в этой игре, несмотря на смешанные составы. Мог счёт даже быть и 2:0.

Если же брать матчи РПЛ, то у команды Галактионова дела идут довольно хорошо. Она имеет в активе три победы и одно поражение — от «Динамо» (1:3). В остальных играх соперники у «Локо» были проще, их коллектив и без проблем обыграл — 3:2 с «Акроном», 5:0 с «Ахматом» и 2:0 с махачкалинским «Динамо».

Вероятно, сейчас соперники тоже не будут играть основными составами. Особенно это касается «Локомотива», который имеет неплохие шансы на борьбу за высокие места в РПЛ. Клуб из Москвы уже добыл одну победу в Кубке. Сейчас тренерский штаб может выпустить на поле резервистов. В таких условиях у оренбуржцев есть шанс если не на победу, то как минимум на успешные результативные действия.

Ставлю на то, что обе команды забьют», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».