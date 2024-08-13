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«Оренбург» — «Локомотив»: прогноз Семёна Зигаева на матч Пути РПЛ Кубка России

«Оренбург» — «Локомотив»: прогноз Семёна Зигаева на матч Пути РПЛ Кубка России
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Оренбург» — «Локомотив».

Ставка: ничья за 3.54.

«Оренбург» неудачно дебютировал в Кубке России. Гостевая игра с «Химками» сулила команде Давида Деограсии шансы на набранные очки, и до концовки матча так и было. Команды играли 0:0 и сохраняли шансы на серию пенальти. Всё изменил гол Бутты Магомедова, он отличился в дополнительное время и принёс химчанам важную победу на старте розыгрыша.

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13 августа 2024, вторник. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В чемпионате у «Оренбурга» дела обстоят довольно средне. Команда выиграла первый матч, уступила ЦСКА в третьем, а два остальных – свела вничью. Сейчас у оренбуржцев пять очков после четырёх сыгранных туров.

«Локомотив», напротив, удачно начал выступление в кубковом турнире. Игра с «Ростовом» была одной из самых любопытных в 1-м туре. Обе команды создали достаточное количество моментов, но реализовать их не получалось. Героем встречи стал 19-летний Вадим Раков, его гол принёс железнодорожникам победу. В чемпионате «Локо» также выступает неплохо: три победы, одно поражение в четырёх матчах, команда Михаила Галактионова делит вторую строчку с московскими динамовцами, уступая им лишь по личным встречам.

«Оренбург» в этом сезоне дома ещё не проигрывал, «Локомотив» в хорошей форме, но вполне может дать лидерам отдохнуть. Такая игра вполне может прийти к ничейному результату в основное время. Ничья», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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