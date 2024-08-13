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«Оренбург» — «Локомотив»: прогноз Романа Гутцайта на игру Кубка России 13 августа

«Оренбург» — «Локомотив»: прогноз Романа Гутцайта на игру Кубка России 13 августа
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Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Кубка России «Оренбург» — «Локомотив».

Ставка: обе забьют за 1.69.

«В матче Кубка России «Оренбург» у себя на поле будет принимать московский «Локомотив», который идёт среди лидеров после стартовых четырёх туров российского чемпионата. «Локомотив» смотрится очень неплохо. Команда одержала несколько важных побед. Особенно ярким получилось выступление в Грозном, где команда Михаила Галактионова победила со счетом 5:0. У«Локомотива» в превосходной форме находится Батраков, который в трёх из четырёх матчей на старте чемпионата отмечался результативными действиями.

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13 августа 2024, вторник. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Локомотив М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но понятно, что на матч Кубка, тем более выездной, будет ротация. Может сыграет, может, не сыграет нападающий Воробьёв, который был куплен «Локомотивом» как раз у «Оренбурга». И очень здорово начал новый сезон, постоянно выходя в стартовом составе команды. У него есть постоянный сменщик, это Тимур Сулейманов, который может вполне выйти на поле. Он всегда показывает максимально возможное движение и, в принципе, выглядит одним из самых активных игроков в составе своей команды. Поэтому, думаю, каким бы ни был состав «Локомотива», моменты на поле соперника созданы будут.

Что же касается самого «Оренбурга», то в домашних матчах эта команда играет всегда результативно. Она забила в стартовом туре два мяча в ворота «Спартака». И «Оренбург» в минувшем туре российского чемпионата тоже забил два мяча в ворота «Акрона». Там была зафиксирована ничья со счётом 2:2. Мне кажется, что и в этой встрече мы увидим голы со стороны обеих команд, мой прогноз на эту встречу — обе забьют», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

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