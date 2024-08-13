Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ростов» — «Химки»: прогноз Эдуарда Мора на встречу Кубка России

«Ростов» — «Химки»: прогноз Эдуарда Мора на встречу Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка России «Ростов» — «Химки».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.90.

«У «Химок» три очка, у «Ростова» – 0. Первые дома переиграли «Оренбург», вторые – уступили «Локомотиву». Оба матча закончились со счётом 1:0.

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2024, вторник. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
1-й тайм
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Кучаев – 8'    

Надо отметить, что обе команды играли вторыми составами. Я думаю, то же самое произойдёт и в Ростове-на-Дону: Карпин в Кубке практически не использует основу. Играют одни и те же футболисты. Где-то это сказывается на атакующих действиях. Но как команда «Ростов» действует по той же схеме, что и основной состава.

У «Химок» та же обойма. Я думаю, тренер даст всем поиграть. Единственное, что «Химки» тоже будут играть на результат. Потому что задача обеих команд – пройти как можно дальше», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Материалы по теме
Карпин добудет первую победу после 0:5 с «Зенитом». «Химкам» помешает дорога
Карпин добудет первую победу после 0:5 с «Зенитом». «Химкам» помешает дорога
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android