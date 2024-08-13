«Ростов» — «Химки»: прогноз Владимира Гучека на игру Кубка России 13 августа

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч Кубка России «Ростов» — «Химки».

Ставка: победа «Ростова» за 1.79.

«Старт сезона «Ростов», конечно, не проваливает, но и гордиться особо нечем. Всего одна победа над проблемными «Крыльями» и домашняя ничья с ЦСКА при дичайшей жаре — пожалуй, два результата, которые не вызывают вопросов. Разгром в Санкт-Петербурге (0:5), откровенно упущенная победа дома с «Рубином» (1:1) и минимальное поражение в Кубке на «РЖД-Арене» — здесь уже претензий больше. Команда Карпина неплохо выглядела в матче с «Локомотивом», но всё же победа хозяев казалась более справедливым результатом, чем ничья. А вот в первом тайме матча с Казанью «Ростов» играл с таким преимуществом, что интригу нужно было закрывать до перерыва. Но один из редких моментов «Рубина» конвертировался в пенальти, который Даку успешно реализовал. Как итог — домашние трибуны до сих пор не видели победу «Ростова».

А вот трибуны «Арены Химки» видели — как раз в Кубке минимально был обыгран «Оренбург». В чемпионате дела обстоят чуточку хуже — подмосковная команда не смогла дома обыграть махачкалинское «Динамо» (1:1), не без борьбы уступила «Спартаку» (1:3) и в последнем матче проиграла в гостях «Пари НН» (0:1). Но была игра, которая вселяет надежду в болельщиков команды и уверенность в футболистов. В Казани «Химки» дважды отыгрывались у «Рубина» и в итоге одержали волевую победу.

Это всё к чему — делать прогнозы на Кубок до того, как увидишь список футболистов, которые выйдут на поле, довольно тяжело. Клубы РПЛ играют если вторыми составами, то как минимум сильно разбавленными. Но есть ощущение, что если в домашней игре с «Оренбургом» в старте у «Химок» вышли только два футболиста, игравших предыдущий матч в РПЛ, то в гостевой встрече ждать основу тоже не стоит. К тому же три очка у команды Франка Артиги уже есть. А вот «Ростову» дарить очки пора прекращать. Ставка: победа «Ростова», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».