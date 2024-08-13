«Ростов» — «Химки»: прогноз Семёна Зигаева на матч группового турнира Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Ростов» — «Химки».

Ставка: победа «Ростова» и ТБ 1.5 за 2.17.

«Ростовчане своей игрой пока не убеждают. В чемпионате после четырёх игр они имеют лишь пять очков. Единственную победу команда Валерия Карпина одержала над бедствующими «Крыльями Советов». Дома, с ЦСКА и «Рубином», удалось сыграть вничью, а гостевая игра с «Зенитом» превратилась в форменное безумие. Статистика ударов 14:10 в пользу ростовчан, при этом счёт матча — 0:5, реализация петербуржцев была на уровне, «Ростов» так и не нашёл, что противопоставить команде Семака. В Кубке для команды с берегов Дона всё также не слишком успешно, команда так и не смогла забить своим оппонентам, при этом «Локомотив» свой момент нашёл, итог — победа железнодорожников.

«Химки» — одна из самых нестабильных команд начала сезона. С махачкалинским «Динамо» сыграли вничью, уступили «Спартаку», но при этом смогли в гостях выиграть у неуступчивого «Рубина». Когда уже казалось, что химчане набрали форму, они берут и проигрывают «Пари НН», совершенно необъяснимые результаты. Где пока удаётся идти без потерь, так это в Кубке. Команда Франка Артиги буквально на зубах вырвала победу в игре с «Оренбургом», на 90-й минуте отличился Бутта Магомедов.

«Ростов» после неуверенного старта сезона наверняка попытается наверстать упущенное, тем более состав это сделать позволяет», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».