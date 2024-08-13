Российские игроки чаще всего ставили на теннис на Олимпиаде-2024

Теннис стал самым популярным видом спорта у российских игроков на ставках на Олимпиаде-2024. Об этом в своём телеграмм-канале рассказал беттинг-эксперт Владимир Прокофьев.

Он привёл данные четырёх легальных российских букмекерских контор. Во всех из них теннис стал лидером по объёму ставок на Олимпиаду. Доля ставок на этот вид спорта составила от 23% до 31%.

В четвёрке лидеров также оказались баскетбол, волейбол и футбол. Причём здесь в разных букмекерских конторах эти виды спорта оказались на разных позициях.

В трёх букмекерских конторах пятое место по объёму ставок на Олимпиаду-2024 занял гандбол, а ещё в одной компании — настольный теннис. Кроме того, в исследование попали ставки на водное поло, бадминтон, хоккей на траве, пляжный волейбол и борьбу.