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«Лудогорец» — «Карабах»: прогноз Семёна Зигаева на матч отбора Лиги чемпионов

«Лудогорец» — «Карабах»: прогноз Семёна Зигаева на матч отбора Лиги чемпионов
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Лудогорец» — «Карабах».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.05.

«Лудогорец» стартовал с первого квалификационного раунда, где его соперником стало «Динамо» из Батуми. Команды обменялись домашними победами, но болгары забили больше и прошли дальше. В втором раунде их ждало другое «Динамо», но на сей раз минское. И вновь команды одерживают домашние победы, а «Лудогорец» в родных стенах забивает побольше и идёт дальше.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2024, вторник. 21:00 МСК
Лудогорец
Разград, Болгария
Не начался
Карабах
Агдам, Азербайджан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Карабах» стартовал со второго раунда, но им в соперники достался проходной «Линкольн» из Гибралтара. 2:0 в гостях и 5:0 дома, таков итог противостояния двух команд, «Карабах» идёт дальше.

В первом матче против «Лудогорца» азербайджанцы считались фаворитами, играли они дома, да и в прошлом сезоне в Лиге Европы чуть не выбили «Байер». Встреча в Баку прошла с большим количеством ударов, побольше было у хозяев, а вот в точности лучше были гости. Диниш Алмейда открыл счёт, затем Жуниньо через девять минут сравнял. Но в концовке Кайо Видал принес болгарам гостевую победу. Теперь «Карабах» обязан играть в гостях на победу, а значит, должен забивать. Обе забьют и тотал больше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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