«Твенте» — «Зальцбург»: прогноз Семёна Зигаева на игру квалификации Лиги чемпионов

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Твенте» — «Зальцбург».

Ставка: «Зальцбург» не проиграет и ТБ 2.5 за 2.80.

«Команды к ответному матчу подходят с разным багажом, «Твенте» после первой встречи провёл матч чемпионата Нидерландов, в котором со счётом 2:1 переиграл НЕК. Австрийцы официальных матчей провели побольше, успели в Кубке страны разгромить скромный «Дорнбирн» 6:0. В чемпионате прошло два тура, в первом «Зальцбург» переиграл ГАК в непростом матче 3:2, а затем разгромил «Линц» 5:1.

Что же касается Лиги чемпионов, то и «Твенте», и «Зальцбург» стартовали с третьего квалификационного раунда. Первый матч прошёл в Австрии, и казалось, что австрийцы уверенно заберут победу. На 41-й минуте счёт открыл Кьергор, он же удвоил преимущество своей команды. Но в компенсированное время Влап один мяч отыграл и оставил неплохие шансы нидерландцам перед ответной встречей.

Встреча в Зальцбурге прошла с солидным превосходством хозяев, они переиграли гостей практически во всех аспектах, даже единственная жёлтая карточка и та была у них. В ответном матче в Нидерландах «Твенте» будет обязан идти вперед, а минимальная победа будет означать лишь два тайма по 15 минут. Австрийцы могут в такой игре ловить соперника на контратаках, тем более бегущих футболистов им хватает. Голы мы увидим наверняка, потому выберем вариант: «Зальцбург» не проиграет и тотал больше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».