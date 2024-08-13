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«Юнион» — «Славия»: прогноз Семёна Зигаева на игру отборочного раунда Лиги чемпионов

«Юнион» — «Славия»: прогноз Семёна Зигаева на игру отборочного раунда Лиги чемпионов
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Юнион» — «Славия».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.15.

«Бельгийский «Юнион» подходил к первому матчу в неплохом тонусе, перед вояжем в Прагу они провели два тура внутреннего чемпионата. Правда, стартовали не так здорово, как хотели. Ничья 0:0 с «Дендером» и победа 3:1 над «Беерсхотом». Хотя там до последних минут был неясен итог, и лишь в концовке Кэмерон Пуэртас закрепил преимущество «Юниона».

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2024, вторник. 21:30 МСК
Юнион
Брюссель, Бельгия
Не начался
Славия П
Прага, Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Пражане тоже успели стартовать в чемпионате и тоже в 1-м туре сыграли 0:0, их соперником был «Словацко». Затем последовали две победы, сначала разгромили дома «Динамо» из Ческе-Будеёвице 4:0. В 3-м туре на выезде в Либереце минимально переиграли «Слован» 1:0, с голом Диуфа на 40-й минуте.

Первый матч между «Славией» и «Юнионом» прошёл в Праге, хозяева уже в первом тайме дважды забили в ворота бельгийцев, дубль на счету Томаша Хоры. После перерыва Оскар Дорли довел дело до разгрома, и лишь автогол от Бузека оставил шансы «Юниону» на ответную встречу. Верю, что в Бельгии команды вновь порадуют голами — обе забьют и тотал больше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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