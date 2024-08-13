«Ростов» — «Химки»: прогноз Константина Генича на игру группового этапа Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» – «Химки» во 2-м туре Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Ростова» за 1.80.

«Ростов» в группе B в кубковом матче дома будет принимать подмосковные «Химки». «Ростов» в последних двух матчах был по результату неубедителен — проиграли в Петербурге и не удержали преимущество в домашнем матче с «Рубином». Однако мы знаем, что Валерий Карпин разграничивает составы на кубковые игры и на матчи чемпионата. Поэтому здесь тоже будет достаточно большая ротация. Но «Ростову» очень нужен результат, он проиграл 0:1 «Локомотиву». А «Химки» в первом матче в концовке дожали «Оренбург» и с тремя очками приезжают в Ростов-на-Дону.

Я думаю, что, даже несмотря на изменения в стартовом составе, изменения по персоналиям, сама структура игры у «Ростова» сохраняется, и конкуренция достаточно неплохая внутри команды. «Ростов» играет дома, и он серьёзно всегда относится к Кубку в плане результата, даже несмотря на то, что такая ротация состава. Если вспомнить предыдущие сезоны, в группе весьма неплохо «Ростов» играет дома. И «Ростов» просто посильнее, чем «Химки», и, мне кажется, должен он с «Химками» сравняться по очкам после 2-го тура. А для этого надо побеждать. Мой прогноз — чистая победа в основное время футбольного клуба «Ростов» за коэффициент 1.80», — приводит слова Генича «РБ Спорт».