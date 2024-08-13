«Оренбург» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на игру Пути РПЛ Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Оренбург» – «Локомотив» во 2-м туре Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 1 в первом тайме за 1.77.

«Второй тур Кубка России по футболу стартует в Оренбурге: на стадионе «Газовик» «Оренбург» будет принимать московский «Локомотив», который в последних матчах был очень неплох и очень надёжно действовал в обороне. Но в Оренбурге на искусственном поле, я думаю, «Локомотиву» тяжеловато будет сдержать атаку «Оренбурга». Да, будет много изменений, будет много корректировок по составу. Ну и, учитывая, что «Оренбург» проиграл в первом матче «Химкам», проиграл не по делу, пропустив в самой концовке, думаю, он постарается дома при своих болельщиках во втором кубковом матче добиться положительного результата.

Вряд ли это будет игра от обороны, вряд ли это будет игра на контратаках. Мне видится футбол достаточно открытый, размашистый, и «Локомотив» с удовольствием этот футбол поддержит. Здесь вряд ли уйдёт время на какую-то раскачку, в первом тайме уже должны быть голы. Мой прогноз – тотал первого тайма больше 1 гола за хороший коэффициент 1.77», — приводит слова Генича «РБ Спорт».