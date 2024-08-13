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«Оренбург» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на игру Пути РПЛ Кубка России

«Оренбург» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на игру Пути РПЛ Кубка России
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Оренбург» – «Локомотив» во 2-м туре Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 1 в первом тайме за 1.77.

«Второй тур Кубка России по футболу стартует в Оренбурге: на стадионе «Газовик» «Оренбург» будет принимать московский «Локомотив», который в последних матчах был очень неплох и очень надёжно действовал в обороне. Но в Оренбурге на искусственном поле, я думаю, «Локомотиву» тяжеловато будет сдержать атаку «Оренбурга». Да, будет много изменений, будет много корректировок по составу. Ну и, учитывая, что «Оренбург» проиграл в первом матче «Химкам», проиграл не по делу, пропустив в самой концовке, думаю, он постарается дома при своих болельщиках во втором кубковом матче добиться положительного результата.

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2024, вторник. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вряд ли это будет игра от обороны, вряд ли это будет игра на контратаках. Мне видится футбол достаточно открытый, размашистый, и «Локомотив» с удовольствием этот футбол поддержит. Здесь вряд ли уйдёт время на какую-то раскачку, в первом тайме уже должны быть голы. Мой прогноз – тотал первого тайма больше 1 гола за хороший коэффициент 1.77», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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