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Названы шансы «Спартака» победить «Крылья Советов» в Кубке России

Названы шансы «Спартака» победить «Крылья Советов» в Кубке России
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14 августа продолжится 2-й тур группового этапа Пути РПЛ Кубка России. В Самаре на стадионе «Солидарность Арена» местные «Крылья Советов» примут московский «Спартак». Стартовый свисток встречи участников группы А запланирован на 19:30 мск.

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Сделать ставку на победу «Крыльев Советов» в букмекерских конторах предлагают с коэффициентом 4.63, что равно лишь 21% вероятности. В то время как успех «Спартака» по итогам 90 минут доступен с коэффициентом 1.79 — это около 55% вероятности. На ничью дают 4.12 (24%).

Аналитики также считают, что матч представителей группы А получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.12.

Если забьют самарцы, сыграет коэффициент 1.45. Если москвичи — коэффициент 1.15. Ставки на «обе забьют» принимаются за 1.75.

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