«Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 1.79.

«Крылья Советов» подходят к предстоящему матчу в хорошем настроении, ведь на выходных сумели одержать первую в сезоне победу. В 4-м туре чемпионата России на своём поле обыграли воронежский «Факел» со счётом 2:0. Причём весьма по делу. Преимущество по ударам составило 18 на 4, а по проценту владения мячом — 64 на 36. То есть можно было побеждать и крупнее.

Этот результат, безусловно, вселяет надежду. Но запросто взять и выбросить из головы результаты прошлых матчей, увы, не получится. Здесь четыре поражения подряд с общим счётом 1:11. Среди обидчиков затесался и московский «Спартак». Дело было в РПЛ. Москвичи на своём поле выписали самарцам 0:3. Тоже абсолютно по делу.

Не предвидится реванша и теперь. Красно-белые после не самой выразительной игры с «Оренбургом» (0:2) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги сделали выводы, перестроились и выдали серию из трёх побед с общим счётом 9:1. Футбол показывали симпатичный, первые заявления о себе делали новички. Споткнулись подопечные Деяна Станковича на «Ахмате». Итоговые нули, разумеется, не устроили ни команду, ни болельщиков.

А почему такого не предвидится теперь? Да потому что грозненский клуб вышел на поле в Москве с глухой оборонительной расстановкой 5-4-1 и осознанием того, что придётся терпеть. «Крылья Советов», разумеется, проанализируют последнее поражение от «Спартака», да только окапываться у собственной штрафной им не позволяет мировоззрение.

Логично ждать, что самарцы, особенно на своём поле перед родными болельщиками, станут играть активно. Отсюда вытекут свободные зоны для футболистов из столицы. Отсюда и крайне вероятная победа последних. Грозненцы умело перекрыли красно-белым воздух, а красно-белые не идеальны. Но в Самаре такого грозить не должно, ведь на пространстве они хороши.