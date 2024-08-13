«Реал» Мадрид — «Аталанта»: коэффициенты букмекеров на Суперкубок УЕФА

14 августа на стадионе «Народовы» в Варшаве (Польша) состоится матч за Суперкубок УЕФА «Реал» Мадрид — Аталанта. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск, а следить за правилами предстоит швейцарской бригаде арбитров во главе с Сандро Шерером.

Сделать ставку на победу мадридского «Реала» в основное время можно с коэффициентом 1.58, что составляет 62% вероятности. При этом успех «Аталанты» по итогам 90 минут доступен с коэффициентом 6.00. Это всего лишь 16%. Коэффициент на равный после двух таймов счёт составляет 4.50, что приблизительно равно 22% вероятности.

Если будет серия пенальти и победу одержит испанский клуб, сыграет коэффициент 8.10. При победе итальянского клуба благодаря послематчевым 11-метровым сыграет коэффициент 8.30.

Зато эксперты ждут от соперников голы в матче за Суперкубок УЕФА. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.24.