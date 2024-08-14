«Реал» — «Аталанта»: букмекеры спрогнозировали точный счёт Суперкубка УЕФА

14 августа на стадионе «Народовы» в Варшаве (Польша) состоится матч за Суперкубок УЕФА «Реал» Мадрид — «Аталанта». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск, а следить за правилами предстоит швейцарской бригаде арбитров во главе с Сандро Шерером.

Сделать ставку на победу мадридского «Реала» в основное время можно с коэффициентом 1.58, что составляет 62% вероятности. При этом успех «Аталанты» по итогам 90 минут доступен с коэффициентом 6.00. Это всего лишь 16%. Коэффициент на равный после двух таймов счёт составляет 4.50, что приблизительно равно 22% вероятности.

Зато эксперты ждут от соперников голы в матче за Суперкубок УЕФА. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.24.

Самый вероятный исход — 2:0 в пользу «Реала» (7.60). Ничья 1:1 по итогам основного времени идёт за 7.80, а победа мадридцев 1:0 — за 7.90.

Если «Реал» выиграет со счётом 2:1, зайдёт коэффициент 8.10.