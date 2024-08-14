«Реал» Мадрид — «Аталанта»: прогноз на Суперкубок УЕФА

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч за Суперкубок УЕФА «Реал» — «Аталанта».

Ставка: победа «Реала» + тотал больше 1.5 гола за 1.83.

Вряд ли вы удивитесь, если я скажу, что мадридский «Реал» является фаворитом предстоящего матча за Суперкубок УЕФА. Причём это становится видно как по статусу клуба, так и на бумаге. Во-первых, хотя бы потому, что за спиной испанского клуба, и лично Карло Анчелотти, уже несчётное количество больших финалов и трофеев.

К очередному трофейному матчу «Реал» подходит во всеоружии. Джуд Беллингем на месте и в полном порядке, Тибо Куртуа логично получил от тренерского штаба роль первого голкипера, а показавший свой лучший сезон Дани Карвахаль тоже готовится принять участие. Строго говоря, у «галактикос» есть почти полный состав.

Не забываем и о Килиане Мбаппе, который составит компанию в атаке Винисиусу и Родриго. Мало того, что почти все футболисты в доступе, так ещё и по большей части они сыграны.

«Аталанта», в свою очередь, рассталась с рядом игроков, среди которых отправившийся покорять США Алексей Миранчук. Новички на замену уже нашлись, однако футболистам всё равно потребуется какое-то время на адаптацию и притирку друг к другу. Кроме того, травмирован Джанлука Скамакка.

Бергамаски хорошо себя проявили в финале Лиги Европы, разгромив, как казалось, неприступный «Байер» Хаби Алонсо (3:0).

Единственное, на что итальянцам можно рассчитывать, так это гол в ворота Тибо Куртуа. Бельгиец за два последних матча турне в США пропустил три мяча — от «Барселоны» (1:2) и «Челси» (2:1). И всё же заманчивее смотрится победа «Реала» через тотал больше 1.5 мяча. Голы должны быть, учитывая такой солидный подбор игроков у испанцев. Что-то вроде 2:0 или 3:1 здесь вполне реально увидеть.