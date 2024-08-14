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ЦСКА — «Пари НН»: прогноз Павла Погребняка на матч Кубка России

ЦСКА — «Пари НН»: прогноз Павла Погребняка на матч Кубка России
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Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Пари НН». Матч пройдёт 14 августа в Москве и начнётся в 17:15 мск.

Ставка: ТБ 2.5 гола в матче за 1.72.

«Обе команды начали Кубок России с поражения. ЦСКА уступил «Краснодару», а «Пари НН» был разгромлен «Ахматом».

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 17:15 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В чемпионате России у ЦСКА также не всё гладко. В последнем туре было поражение от «Краснодара». Тем не менее армейцы играют солидно и показывают атакующий футбол.

В текущем сезоне ЦСКА уже выигрывал у «Пари НН», который в последних двух турах победил. В этом матче стоит ждать ротацию состава и обилие голов. Моя ставка — ТБ 2.5», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

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