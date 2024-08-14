ЦСКА — «Пари НН»: прогноз Павла Погребняка на матч Кубка России

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Пари НН». Матч пройдёт 14 августа в Москве и начнётся в 17:15 мск.

Ставка: ТБ 2.5 гола в матче за 1.72.

«Обе команды начали Кубок России с поражения. ЦСКА уступил «Краснодару», а «Пари НН» был разгромлен «Ахматом».

В чемпионате России у ЦСКА также не всё гладко. В последнем туре было поражение от «Краснодара». Тем не менее армейцы играют солидно и показывают атакующий футбол.

В текущем сезоне ЦСКА уже выигрывал у «Пари НН», который в последних двух турах победил. В этом матче стоит ждать ротацию состава и обилие голов. Моя ставка — ТБ 2.5», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».