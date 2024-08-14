ЦСКА — «Пари НН»: прогноз Семёна Зигаева на игру Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Пари НН».

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.15.

«Красно-синие не слишком удачно стартовали. В четырёх матчах чемпионата у них лишь две победы — над «Оренбургом» и как раз над «Пари НН». С «Ростовом» сыграли вничью, «Краснодару» и вовсе проиграли. «Быки» играли увереннее, результатом стал гол Батчи в конце первого тайма, во втором тайме красно-синие счёт сравняли, отличился новый бомбардир команды Игорь Дивеев. Ничью ЦСКА упустил в самой концовке, с углового отличился Виктор Тормена. У армейцев промежуточное четвёртое место, не лучший результат.

В Кубке пока всё так же сложно, команда Марко Николича уступила в гостевой игре «Краснодару» и теперь вынуждена играть на победу.

«Пари НН» старт чемпионата провалил, два поражения в двух играх, зато дальше дела нижегородцев пошли в гору. Минимально удалось обыграть махачкалинское «Динамо». Главным моментом игры стал спорный пенальти, который без проблем реализовал Николай Калинский. В 4-м туре пришлось встретиться с «Химками» и тут, как и в прошедшей игре, всё решил один забитый мяч, правда, забит он был в первой части игры. Огнен Ожегович здорово разобрался в эпизоде и принёс своей команде важнейшую победу.

ЦСКА и «Пари НН» уже встречались в чемпионате, тогда армейцы одержали разгромную победу в гостях — 3:0. Сейчас красно-синие вновь подходят к игре в ранге фаворита, предлагаю выбрать для ставки вариант ЦСКА с форой (-1.5), — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».