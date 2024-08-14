ЦСКА — «Пари НН»: прогноз Романа Гутцайта на игру группового этапа Кубка России

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Пари НН».

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 1.57.

«В матче Кубка России ЦСКА дома будет принимать нижегородскую команду «Пари НН». ЦСКА в начале этого сезона совершил уже несколько выездов на юг. Это самые тяжёлые поездки, которые только могут быть у команды нашего чемпионата. ЦСКА успел дважды съездить в Краснодар на матч Кубка и РПЛ. И также в 1-м туре играл в гостях против «Ростова». Так что у армейцев позади остаётся очень насыщенный месяц с огромным количеством переездов. Дальше больше домашних матчей, а соответственно, лучшая возможность восстанавливаться и готовиться к предстоящим играм.

В кубковой встрече, конечно же, ЦСКА будет являться фаворитом в матче с «Пари НН». Нижегородцы смогли стабилизировать ситуацию в российском чемпионате, одержав две сухие победы подряд. Но отыграть «на ноль» против ЦСКА в Кубке, мне кажется, «Пари НН» точно не сможет. Всё-таки у ЦСКА очень хорошая группа нападения. Набирает кондиции после возвращения с Олимпийских игр Аббосбек Файзуллаев, который здесь может оказаться вообще в стартовом составе. И в принципе, каким бы ни было стартовое сочетание ЦСКА, я думаю, что армейцы вполне могут рассчитывать на несколько голов в этом матче. Думаю, ЦСКА добьётся победы. Победы убедительной, поэтому мой прогноз на эту встречу – ЦСКА с форой минус один», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».