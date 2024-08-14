«Рубин» — «Зенит»: прогноз Виктора Гусева на игру Кубка России в Казани

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка России «Рубин» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.53.

«К матчу 2-го тура групповой стадии Кубка России в Казани две команды подошли с крупными победами в первый игровой день. «Рубин» разгромил весьма неуступчивого дебютанта высшего эшелона «Акрон» — 4:0, а «Зенит» не имел проблем с «Факелом» — 3:0. Команды уже сыграли друг с другом в чемпионате страны в конце июля, и тут питерцы на глазах почти рекордного числа казанских болельщиков взяли верх — 4:0. Хотя столь крупное поражение было не совсем заслуженным. Эта победа вписалась в ряд более чем успешных матчей «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ: четыре победы в четырёх турах с общей разницей 14:0. Причём серьёзное сопротивление защищающий свой титул чемпион встретил только со стороны московского «Динамо» — 1:0 в последнем туре. Отметим, что «Зенит» не потерял очков уже в девяти официальных матчах подряд.

Очень надёжен новый голкипер клуба Латышонок. Забить ему крайне сложно, хотя надо учесть, что в кубковом матче, делающем календарь более напряжённым, вполне возможна серьёзная ротация состава. Впрочем, резерв и амбициозность не попадающих в старт «Зенита» игроков таковы, что даже отсутствие травмированного Вендела вряд ли станет серьёзной потерей. Как и то, что, скорее всего, дадут отдохнуть и главному адресату его голевых передач Глушенкову, после четырёх туров с семью голами возглавляющему список бомбардиров чемпионата. В ворота казанцев Максим в июле тоже забил, кстати, впервые в карьере.

«Рубин» на сегодня последний матч завершил выездной ничьей с «Ростовом». Одержав, кроме того, одну победу и проиграв дважды, команда Рахимова сейчас занимает 12-е место. Статус домашней игры и желание взять реванш за недавние 0:4 на том же стадионе, конечно, могут сыграть в пользу «Рубина». Но у «Зенита» в юбилейный для клуба сезон тоже сильны кубковые амбиции. Тем более что сил для борьбы на двух фронтах хватает. Во всяком случае при нынешней обойме игроков. К тому же хозяева, учитывая характер матча, могут рискнуть пойти вперёд большими силами. А против жаждущих крови резервистов «Зенита» это не менее опасно, чем против лидеров команды», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».