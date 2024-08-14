«Рубин» — «Зенит»: прогноз Семёна Зигаева на игру Кубка России 14 августа

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Рубин» — «Зенит».

Ставка: ничья за 4.10.

«Казанцы уверенно дебютировали в Кубке России. Соперником «Рубина» стал «Акрон», команда Тедеева вполне сносно играет в РПЛ, но в Кубке противопоставить хоть что-то «Рубину» они не смогли. В чемпионате дела у «Рубина» обстоят чуть хуже, команда Рашида Рахимова лишь 12-я и имеет в своём запасе лишь четыре очка.

«Зенит» — король старта чемпионата. Команда Сергея Семака с запасом побеждает всех вокруг. Единственной проблемой стало противостояние с «Динамо», москвичи смогли достойно сыграть против петербуржцев. Счёт открыл Максим Глушенков, раззабивавшийся в новой части турнира. Петербуржцы вполне могли упустить победу, если бы Муми Нгамалё реализовал пенальти, но здорово себя показал Евгений Латышонок, парировавший удар, в итоге четыре победы из четырёх.

В Кубке всё так же здорово, уверенная победа над «Факелом» — 3:0. Голы на свой счёт записали Александр Ерохин, Вильсон Изидор и Василий Черов, срезавший мяч в свои ворота. «Рубин» и «Зенит» не так давно встречались в чемпионате, тогда всё закончилось разгромной победой петербуржцев. Скорее всего, в Кубке Сергей Семак побережёт своих основных футболистов, шансы у «Рубина» будут. Ничья в основное время», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».