«Рубин» — «Зенит»: ставка Романа Павлюченко на матч Пути РПЛ Кубка России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка России «Рубин» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 2.01.

«Во 2-м туре Кубка России пройдёт матч «Рубина» и «Зенита». Это уже вторая встреча соперников в этом сезоне. В первый раз для казанцев всё плохо закончилось. Боюсь, каких-либо проблесков для команды Рахимова не предвидится.

«Зенит» в этом сезоне непобедим. Клуб продолжает своё победоносное шествие во всех турнирах. Сплошные уверенные виктории мы видим. И пока я не думаю, что есть какие-то объективные причины, почему команда Семака может не считаться фаворитом и Премьер-Лиги, и Кубка России.

Да, на выходных с минимальным счётом сине-бело-голубые переиграли «Динамо». Но, пожалуй, только команда Лички сейчас может оказать хотя бы какое-то сопротивление «Зениту». Так что было ожидаемо, что разгрома там не будет. Подопечные Семака сыграли осторожнее, понимая, кто против них играет. Как обычно уже, забил Глушенков. Но счёт мог бы быть и ничейным вполне – Нгамалё на последних минутах не сумел реализовать 11-метровый.

«Рубин» пару дней назад тоже набрал важные очки. Клуб не проиграл «Ростову». Их противостояние завершилось ничьей – 1:1. В целом команда Рахимова в этом сезоне выступает солидно. Кроме разгромного поражения как раз от «Зенита» (0:4), провальных матчей не было. Да, проиграли «Химкам», но там встреча была равной. В других противостояниях коллектив справился с «Пари НН» (4:2) и с «Акроном» (4:0).

Пока групповой этап Кубка всё ещё находится в своей стартовой стадии, так что особой турнирной мотивации ни у кого нет. Понятно, что команды больше беспокоятся из-за РПЛ. В этой связи, думаю, не стоит ждать от соперников основных составов, от «Зенита» так точно. Но даже резервисты сине-бело-голубых сильнее нынешнего «Рубина», думаю.

Уверен тут в успехе команды Семака. Казанцы слабее, хотя разгрома 0:4 тут опять не жду. Поставлю на победу «Зенита» с форой (-1) мяч с коэффициентом 2.01», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».