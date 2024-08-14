Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз Эдуарда Мора на матч группового раунда Кубка России

«Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз Эдуарда Мора на матч группового раунда Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.75.

«Спартак» – лидер группы. У него три очка, у «Крыльев Советов» – ноль. После неудачного старта волжане наконец-то победили в чемпионате России, порадовали болельщиков. Хотя игра давалась им непросто.

Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Возвращаются у хозяев в строй травмированные футболисты. И команде становится легче.

У «Спартака» огромная обойма футболистов. Но Станкович только знакомится со всеми, пытается их встроить в игру. И в этом матче будет возможность показать себя тем, кто меньше играет за основу. Повторюсь, у «Спартака» самая большая обойма в РПЛ.

Я думаю, в этом матче красно-белые сыграют очень весело. Они постараются себя проявить. Это скажется на действиях в атаке. Как говорится, где ещё себя проявлять?» — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Материалы по теме
Неизбежная победа «Спартака». «Крылья Советов» подведёт идеология
Неизбежная победа «Спартака». «Крылья Советов» подведёт идеология
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android