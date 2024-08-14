«Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз Эдуарда Мора на матч группового раунда Кубка России

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.75.

«Спартак» – лидер группы. У него три очка, у «Крыльев Советов» – ноль. После неудачного старта волжане наконец-то победили в чемпионате России, порадовали болельщиков. Хотя игра давалась им непросто.

Возвращаются у хозяев в строй травмированные футболисты. И команде становится легче.

У «Спартака» огромная обойма футболистов. Но Станкович только знакомится со всеми, пытается их встроить в игру. И в этом матче будет возможность показать себя тем, кто меньше играет за основу. Повторюсь, у «Спартака» самая большая обойма в РПЛ.

Я думаю, в этом матче красно-белые сыграют очень весело. Они постараются себя проявить. Это скажется на действиях в атаке. Как говорится, где ещё себя проявлять?» — приводит слова Мора «РБ Спорт».