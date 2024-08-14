«Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка России в Самаре

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.72.

«Самарцы наконец одержали первую победу в этом сезоне. Удачным стал матч с «Факелом», игра сильно событийной не получилась, первый тайм был откровенно скучным, а все ключевые события случились ближе к концу встречи. Фернандо Констанца забил на 75-й минуте, а Франко Ороско удвоил преимущество «Крыльев». Победа 2:0, которая перемещает команду Игоря Осинькина на 13-ю строчку.

В Кубке дела обстоят значительно хуже. Поражение от динамовцев из Махачкалы стало неожиданным, теперь необходимо набирать очки в домашней встрече со «Спартаком», чтобы иметь неплохие шансы на выход из группы.

«Спартак на старте РПЛ выиграл лишь две встречи из четырёх. Ещё было поражение в 1-м туре и ничья в последней игре с «Ахматом». Москвичи владели значительным преимуществом, но создавать действительно опасные моменты не получалось. Во втором тайме команда Станковича даже могла проиграть, если бы удар после углового пришёлся в створ. Итоговые 0:0 явно не могут радовать. Зато в Кубке России всё хорошо. «Спартак» играл с «Динамо и одержал разгромную победу, забитыми мячами отличились Манфред Угальде, Хесус Медина и Павел Маслов. «Спартак» явный фаворит в этой игре, но «Крылья» вполне могут преподнести сюрприз. Обе забьют», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».