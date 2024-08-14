«Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на игру Пути РПЛ Кубка России

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак».

Ставка: «Крылья» не проиграют за 2.09.

«Крылья» потерпели поражения в трёх матчах чемпионата и в первой кубковой встрече — от махачкалинского «Динамо». Надежду подарила воскресная домашняя победа над «Факелом» — 2:0. Тут сработали удачные замены и принципиальное кадровое усиление клуба в последние дни. В числе поражений Самары был и проигрыш (0:3) «Спартаку» в РПЛ 5 августа. На игру в Самаре традиционно придёт много болельщиков, хозяева вполне могут попытаться взять реванш. И могут рассчитывать на это в том числе с точки зрения «серьёзности» своего стартового состава. Тем более что ему необходима практика игры вместе.

Новый тренер москвичей Станкович, похоже, уже определился со своим составом, и для того, чтобы продолжать его наигрывать, ему уже не нужны каждые 90 минут. Он в нормальном для Кубка режиме может применить ротацию, тем более что заменить игроков основы есть кем. «Спартак», неудачно стартовав в Оренбурге, затем благодаря подписанию классных игроков атаки набрал наступательную мощь. В результате победы были одержаны в трёх матчах подряд (с тремя забитыми мячами в каждом), включая кубковый разгром «Динамо» — 3:0. Но последняя домашняя ничья (0:0) с «Ахматом» показала, что пока атакующего потенциала хватает не всегда. Да и красно-белые не так хороши на чужом поле, чтобы говорить об их очевидном статусе фаворита в Самаре.

Пусть даже «Спартак» победил «Крылья» в 11 из последних 14 встреч, а общая статистика личных встреч показывает 80 побед спартаковцев при 18 ничьих и только 19 поражениях. На волжском выезде московский клуб проиграл три раза подряд! Могут хозяева упереться и на этот раз. К тому же шансы на эмоциональном подъёме исправить кубковую ситуацию пока ещё есть. Пусть даже в организации насыщенной обороны самарцы не так хороши, как предыдущий соперник «Спартака», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».