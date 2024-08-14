«Крылья Советов» — «Спартак»: ставка Александра Мостового на матч Кубка России 14 августа

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» 2:1 за 7.40.

«Во 2-м туре Кубка России пройдёт матч «Крыльев Советов» и «Спартака». Красно-белые выиграли в 1-м туре, так что сейчас, учитывая формат проведения турнира, им нет никакого смысла оставлять все силы на поле. Возможно, выйдет резерв. Но даже в таких условиях у команды Станковича больше шансов на успех, чем у её соперника.

«Крылья Советов» добыли на выходных важнейшую победу над «Факелом» (2:0). Да, такое сложно было сказать про их противостояние в прошлом сезоне, когда уровни соперников, как и их расположение в турнире, были совершенно разными. Но сейчас ситуация такова, что они являются аутсайдерами чемпионата России. И только благодаря виктории самарцы сумели подняться со дна.

Но пока подопечным Осинькина, конечно, рано радоваться. Ведь им удалось прервать довольно серьёзную серию поражений из четырёх матчей. Да, за этот период у «Крыльев» были и сильные соперники. Но куда показательнее была игра коллектива в 1-м туре Кубка, в котором он тоже потерпел неудачу с более равным соперником – 0:1 от «Динамо» Махачкала

А вот «Спартак» на фоне противника по этой встрече выглядит, конечно, намного лучше. Хотя в прошлом сезоне они финишировали и не так далеко друг от друга. Но за лето у них прошли разные изменения. Красно-белые пополнили состав, пришёл новый тренер, сейчас ещё и Соболев отстранён.

И, в принципе, не так уж плохо играет коллектив, порой даже хорошо и уверенно. Добыл он важную победу над «Динамо» в 1-м туре Кубка (3:0), обыграл «Химки» и те же «Крылья Советов» в РПЛ (3:1 и 3:0). На выходных у красно-белых была тяжелейшая игра с «Ахматом», который, конечно, сыграл осторожно, сдерживал «Спартак». Большую часть встречи подопечные Станковича давили и моменты имели, но забить так и не смогли. А под конец тренерский штаб сделал не лучшие замены, «Ахмат» мог и сам счёт открыть. Но итог – 0:0.

Я бы тут не ждал разгромной победы «Спартака», как в их первом матче в РПЛ. Это 2-й тур Кубка, в котором красно-белым уже особо ничего не нужно. Но их уровень всё равно выше нынешних самарцев, которые только что прервали длинную серию неудач», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».