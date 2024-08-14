«Динамо» М — «Динамо» Мх: прогноз Семёна Зигаева на встречу Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» М — «Динамо» Мх.

Ставка: победа «Динамо» М с форой (-1) за 1.95.

«Динамовское противостояние состоится в Кубке России! Москвичи неудачно начали выступление в этом турнире. Дерби со «Спартаком» бело-голубым явно не удалось. Счёт открыл Манфред Угальде. «Динамо» попыталось перевернуть ход встречи, но всё было тщетно, во втором тайме в их ворота был назначен пенальти, который реализовал Хесус Медина. Окончательный счёт игры подвёл Павел Маслов. 0:3, чувствительное поражение для команды Марцела Лички. В чемпионате последняя игра также не удалась, «Зенит» оказался сильнее, на 55-й минуте отличился Максим Глушенков, «Динамо» могло сравнять счёт в концовке, но Муми Нгамалё не смог реализовать 11-метровый. Сейчас москвичи вторые с девятью очками после четырёх туров.

Махачкалинцы, наоборот, здорово дебютировали в Кубке. Игра с «Крыльями Советов» обещала быть напряженной, так и получилось. Единственный мяч на свой счёт записал Гаджиев, отличившийся на 83-й минуте матча. В чемпионате дела у них обстоят значительно хуже. После четырёх туров у команды лишь два очка и предпоследнее место. В последнем туре динамовцы уступили «Локомотиву» со счётом 0:2.

Москвичи проведут первый матч в Кубке перед своими болельщиками и попытаются реабилитироваться за последние неудачи», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».