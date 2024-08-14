«Реал» Мадрид — «Аталанта»: ставка Александра Мостового на матч за Суперкубок Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Суперкубка УЕФА «Реал» Мадрид — «Аталанта».

Ставка: победа «Реала» 2:1 за 7.00.

«Реал» Мадрид и «Аталанта» проведут матч в рамках Суперкубка УЕФА. Думаю, конечно, интриги мы тут не увидим. Команда Анчелотти намного сильнее, вряд ли бергамаски окажут мадридцам равное сопротивление.

Думаю, про уровень «Реала» рассказывать и рассуждать смысла нет. Клуб в прошлом сезоне в доминирующей манере выиграл Ла Лигу, не оставив шансов «Барселоне». В Лиге чемпионов подопечные Анчелотти тоже оказались снова сильнее всех, в том числе обыграв по пути в финал «Манчестер Сити» и «Баварию».

Сейчас «Реал» ещё усилился. Причём речь идет не про обычные трансферы. Только приход Эндрика из Бразилии — уже важное событие. А тут ещё и Мбаппе пополнил состав «сливочных». Да, карьеру завершил Тони Кроос, ушёл Начо. Но состав у мадридцев всё равно остаётся очень сильным, если снова не самым сильным в Европе.

«Аталанта» же удивила в прошлом сезоне. Ещё в середине футбольного года от неё особо ничего не ждали. В Серии А команда Гасперини долго шла за пределами топ-3. В других турнирах она особо не выделялась. Но сперва в Лиге Европы бергамаски сумели в доминирующей манере выбить фаворита всего турнира – «Ливерпуль». Затем в финале они тоже обыграли сложнейшего противника – не проигрывающий «Байер». А в чемпионате Италии из-за серии побед «Аталанта» взлетела в топ-4 и даже могла «Ювентус» с третьей строчки обойти.

Но все эти перечисления всё равно тут особо не важны. «Реал», пожалуй, снова является фаворитом и Ла Лиги, и Лиги чемпионов. Больших трансферов, само собой, команда Гасперини не совершала, тут она не может конкурировать с мадридцами. Ещё и Миранчук ушёл.

В общем, сильно долго не вижу смысла рассуждать. Просто поставлю на победу «Реала» со счётом 2:1», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».