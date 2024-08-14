«Реал» Мадрид — «Аталанта»: прогноз Константина Генича на матч Суперкубка Европы

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Суперкубка Европы «Реал» Мадрид — «Аталанта».

Ставка: победа «Реала» и ТМ 4.5 за 1.95.

«После завершения чемпионата Европы переходим к клубному турниру, и по традиции сезон начинается с матча за Суперкубок Европы. «Реал», победитель Лиги чемпионов, встречается с триумфатором Лиги Европы — «Аталантой».

«Аталанта» впервые играет в таком матче, а «Реал» уже не одну команду съел. У Гасперини все построено на функциональной готовности, на взаимодействии игроков. Именно так «Аталанта» в финале обыграла «Байер». Итальянцы просто разрушили игру «Байера» и были превосходны, но то был конец сезона. Сейчас же в рамках подготовки к сезону «Аталанта» ни разу не выиграла.

Миранчук покинул команду, Скамакка получил травму. Проблем у «Аталанты» сейчас хватает. Вряд ли сейчас получится навязать энергичный футбол, чтобы разрушить «Реал». На стороне мадридцев опыт, новички. У «Реала» были хорошие игры товарищеские в США, но не все закончились победами.

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Пока загадка, какой атакующий вариант выберет Анчелотти, сыграют ли Эндрик, Винисиус, Мбаппе — всё это не совсем понятно. Мбаппе только начал тренироваться. Он на поле появится, но, скорее всего, по ходу матча. «Аталанта» постарается максимально спрессовать игру в середине поля, чтобы не дать быстрым атакующим игрокам «Реала» разбежаться.

На стороне «Реала» опыт и знание, как играть подобные матчи, которые он очень редко проигрывает. Мой прогноз на этот матч такой — победа «Реала» при ТМ 4.5», — приводит слова Генича «ВсеПроСпорт».

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