Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал» Мадрид — «Аталанта»: прогноз Константина Генича на матч Суперкубка Европы

«Реал» Мадрид — «Аталанта»: прогноз Константина Генича на матч Суперкубка Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Суперкубка Европы «Реал» Мадрид — «Аталанта».

Ставка: победа «Реала» и ТМ 4.5 за 1.95.

«После завершения чемпионата Европы переходим к клубному турниру, и по традиции сезон начинается с матча за Суперкубок Европы. «Реал», победитель Лиги чемпионов, встречается с триумфатором Лиги Европы — «Аталантой».

«Аталанта» впервые играет в таком матче, а «Реал» уже не одну команду съел. У Гасперини все построено на функциональной готовности, на взаимодействии игроков. Именно так «Аталанта» в финале обыграла «Байер». Итальянцы просто разрушили игру «Байера» и были превосходны, но то был конец сезона. Сейчас же в рамках подготовки к сезону «Аталанта» ни разу не выиграла.

Суперкубок УЕФА — 2024 . Финал
14 августа 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Аталанта
Бергамо, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Миранчук покинул команду, Скамакка получил травму. Проблем у «Аталанты» сейчас хватает. Вряд ли сейчас получится навязать энергичный футбол, чтобы разрушить «Реал». На стороне мадридцев опыт, новички. У «Реала» были хорошие игры товарищеские в США, но не все закончились победами.

Делай ставки в БЕТСИТИ и получи фрибет до 100 000 рублей!

Пока загадка, какой атакующий вариант выберет Анчелотти, сыграют ли Эндрик, Винисиус, Мбаппе — всё это не совсем понятно. Мбаппе только начал тренироваться. Он на поле появится, но, скорее всего, по ходу матча. «Аталанта» постарается максимально спрессовать игру в середине поля, чтобы не дать быстрым атакующим игрокам «Реала» разбежаться.

На стороне «Реала» опыт и знание, как играть подобные матчи, которые он очень редко проигрывает. Мой прогноз на этот матч такой — победа «Реала» при ТМ 4.5», — приводит слова Генича «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Реал» — «Аталанта». Мбаппе, Винисиус и Беллингем — гарантия успеха
«Реал» — «Аталанта». Мбаппе, Винисиус и Беллингем — гарантия успеха

Реклама. Рекламодатель: ООО «Фортуна»

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android