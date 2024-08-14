«Реал» Мадрид — «Аталанта»: ставка Романа Павлюченко на игру за Суперкубок Европы

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Суперкубка УЕФА «Реал» Мадрид — «Аталанта».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.84.

«Уже через несколько дней официально стартует европейский сезон в клубном футболе. Традиционно первая международная игра – матч за Суперкубок УЕФА, в котором, кажется, интриги в этот раз нет. «Реал» Мадрид играет с «Аталантой».

С другой стороны, ведь точно так же бергамасков сбрасывали со счетов и в прошлом сезоне, когда они играли в финале Лиги Европы. Ведь против них на поле выходил один из самых ярких противников – «Байер», на тот момент почти год не знавший поражений. Но в том матче интрига быстро исчезла – благодаря слаженной игры всей команды Гасперини, а также голам Лукмана «Аталанта» победила 3:0, прервав серию «львов».

В Серии А дела у команды из Бергамо тоже сложились неплохо. Весь сезон она возилась ближе к середине, но под конец выдала неплохую серию и даже в топ-3 могла финишировать. Помешало всего лишь одно поражение. Итог – четвёртое место для подопечных Гасперини, тоже весьма хороший результат для них.

Ну а «Реал» провёл очередной очень сильный сезон. В Испании ему снова почти не было равных. Клуб заранее выиграл Ла Лигу, пока «Барселона» возилась с «Жироной» в борьбе за вторую строчку. В Лиге чемпионов подопечные Анчелотти тоже прошли серьёзные испытания – обыграли в плей-офф «Манчестер Сити» и «Баварию». А в финале «сливочные» без особого сопротивления обыграли дортмундскую «Боруссию».

И вот после такого доминирующего сезона команда из Мадрида пополняется двумя топовыми игроками – Мбаппе и Эндрик пришли. Да, бразилец всё ещё очень молод, но его талант уже заметен. Ну а Килиан по праву является одним из сильнейших игроков Европы. Конечно, «Аталанте» до подобных трансферов ещё далеко. Важной можно назвать их сделку по покупке Де Кетеларе. Но зато важной новостью для всех российских фанатов стал уход Алексея Миранчука в «Атланту» из США.

В общем, это всё ещё команды очень разного уровня. «Реал» ещё и значительно усилился за лето, даже несмотря на уход Кросса и Начо. Думаю, тут никаких шансов у бергамасков всё-таки нет», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».