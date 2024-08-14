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«Реал» — «Аталанта»: прогноз Артура Петросьяна на встречу Суперкубка Европы

«Реал» — «Аталанта»: прогноз Артура Петросьяна на встречу Суперкубка Европы
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Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч за Суперкубок Европы «Реал» Мадрид – «Аталанта».

Ставка: обе забьют за 1.77.

«Сложно что-то говорить об этой игре, поскольку обе команды в матчах межсезонья не выглядели на себя похожими по большому счёту. У Мадрида ни в одной из трёх игр не выходила основная полузащита – ни Вальверде, ни Тчуамени, ни Камавинга. Собственно, это сказывалось на игре команды – слишком уязвимой выглядела полузащита, в каждом матче «Мадрид» пропускал и слишком много позволял соперникам.

Суперкубок УЕФА — 2024 . Финал
14 августа 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Аталанта
Бергамо, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Аталанта» не изменится стилистически в предстоящем сезоне и в этом матче будет действовать так же агрессивно, опасно контратаковать, быстро переходить из обороны в атаку. Думаю, учитывая, что у «Мадрида» в центре поля будут проблемы, после потерь мяча особенно, «Аталанта» сможет этим воспользоваться.

Во-первых, я бы поставил на то, что обе забьют, с хорошим коэффициентом 1.77», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».

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